В Сахалинской области все дворы намерены оборудовать современными мусорными баками

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют к сентябрю этого года в целях борьбы с несанкционированными свалками оборудовать каждый двор многоквартирных домов в регионе современными баками для мусора. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель островного правительства.

"Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу - оборудовать к сентябрю евроконтейнерами все дворы многоквартирных домов в регионе", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, современные евроконтейнеры могут вместить в два раза больше мусора, чем обычные. На них имеются специальные крышки, благодаря которым содержимое не разлетается по дворам. В Южно-Сахалинске с прошлого года активно ведется работа по установке таких контейнеров. В настоящее время в областной столице их имеется более 130, в ближайшее время будет размещено еще 700.

Как рассказал журналистам генеральный директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Максим Федотов, в области также планируется запустить отдельный сервис по индивидуальному вывозу крупногабаритного мусора: старой мебели, техники, строительных материалов и других ненужных вещей. Услуга будет платной. "Мы просчитаем, сколько это будет стоить, но это будет дешевле, чем у частных компаний", - рассказал Федотов.

В области остро стоит проблема стихийных свалок мусора. На островах по состоянию на 1 января этого года были зарегистрированы 123 незаконные свалки. Согласно последним данным, всего лишь за несколько месяцев их стало около 845, цифра продолжает расти.

Реформа обращения с ТКО в Сахалинской области

С 1 января 2019 года в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в Сахалинской области в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящего в национальный проект "Экология", рассчитанный до конца 2024 года. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

С 1 января 2020 года в Южно-Сахалинске начала работать система раздельного сбора мусора в виде пилотного проекта. Затем ее введут в городах Корсакове и Аниве. Кроме того, с 1 декабря 2019 года все муниципалитеты региона были переведены на новую систему оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов.