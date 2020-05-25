На Колыме начала действовать модельная онлайн-система детских центров отдыха

ТАСС, 25 мая. Власти Магаданской области объявили о начале приема заявок на зачисление школьников региона в виртуальные детские центры, которые призваны дать альтернативу полноценному загородному отдыху подростков в условиях обостренной эпидемиологической ситуации в стране.

"Начинаем зачисление детей через электронную приемную министерства образования [региона] в онлайн-лагеря. Первая смена пройдет с 1 по 22 июня", - сообщил в понедельник губернатор Сергей Носов в своем Instagram-аккаунте.

Как сказали ТАСС в пресс-службе местного правительства, занятия для детей будут проходить с понедельника по пятницу, они включат познавательные и развлекательные часы, линейку, зарядку, мастер-классы и даже отрядное дело. Подготовлен план виртуальных экскурсий, спектаклей, концертов, тренировок с известными спортсменами. Родительская плата за участие детей в этой программе взиматься не будет. Каждый ребенок, зачисленный на площадку, будет получать витаминный ланч-бокс - свежие овощи и фрукты, сыр, орехи, мюсли, соки, молоко и сладости.

Планируется открыть 69 таких центров для детей от 7 до 14 лет. Продолжительность смены составит 21 день.