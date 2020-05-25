Заразившийся коронавирусом глава Тувы чувствует себя нормально

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заразившийся коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение. Самочувствие [у него] нормальное", - сообщили в пресс-службе.

Глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что заразился коронавирусом. Также он рассказал, что в больнице лежат главы администраций муниципалитетов - Танды и Улуг-Хема. В обращении к жителям Тувы он подчеркнул, что болезнь очень заразная, и попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни.

По данным на утро 25 мая, в Туве зарегистрированы 706 случаев коронавируса, 83 человека выздоровели, одна женщина умерла.