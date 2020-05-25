В Сахалинской области выпускные не будут отменены

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в связи с благоприятной эпидобстановкой в регионе в понедельник приняли решение провести в очной форме выпускные в школах и детских садах. Об этом сообщила журналистам министр образования области Анастасия Киктева.

"Мы приняли решение о том, что разрешаем проведение в дошкольных учреждениях очных мероприятий, связанных с выпускными, в подготовительных группах - в присутствии родителей. В Сахалинской области 11 классы присоединяются к всероссийской онлайн-акции "Последний звонок - 2020", но в связи с тем, что у нас [эпидемиологическая] ситуация спокойная, приняли решение о проведении и очных последних звонков, которые пройдут по всей Сахалинской области 5 июня", - сообщила Киктева.

Как уточнили журналистам в правительстве области, районы и школы сами выберут форму праздничного мероприятия и организуют его с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. При хорошей погоде последние звонки рекомендуют проводить на открытом воздухе.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зарегистрированы 34 зараженных, 36 человек вылечились, не зафиксировано ни одного тяжелого случая.

Президент Владимир Путин дал главам регионов право самостоятельно принимать решения по поводу смягчения или ужесточения ограничений, исходя из эпидобстановки на местах. Минпросвещения России рекомендовало проводить последние звонки и выпускные в режиме онлайн.