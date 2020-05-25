СМИ: в Таиланде в октябре начнутся испытания вакцины против коронавируса на добровольцах

БАНГКОК, 25 мая. /ТАСС/. Испытания вакцины против коронавируса на людях начнутся в Таиланде в октябре текущего года. Как сообщила в понедельник газета Bangkok Post , для этих целей ученые планируют набрать 5 тыс. добровольцев.

Тестирование начнется после трехмесячного тестирования вакцины на обезьянах, которое проходит в королевстве. Первыми испытуемыми стали 13 длиннохвостых макак. Результаты исследования ожидаются к концу августа. Если оно окажется успешным, исследовательская группа будет использовать самые жизнеспособные антитела этих приматов для производства 10 тыс. доз вакцины для испытаний на людях, отметил директор Центра передовых технологий в области исследований и разработок вакцин при Университете Чулалонгкорн Киат Ракрунгтхам.

"Это положит начало испытанию на людях, в ходе которого каждый из 5 тыс. добровольцев получит по две инъекции", - сказал специалист. Вакцина mRNA, разработанная Центром передовых технологий в области исследований и разработок вакцин при Университете Чулалонгкорн, Национальным институтом вакцин, а также Департаментом медицинских наук и предприятиями частного сектора, является одной из нескольких потенциальных вакцин, испытываемых в Таиланде.

Доктор Ракрунгтхам сообщил, что контракт на производство вакцины для испытания на людях, которое запланировано на октябрь, будет заключен с заводом в Канаде. По его словам, сначала вакцину введут 30-50 добровольцам для определения ее безопасности. Если она подтвердится, то инъекцию сделают 250-500 испытуемым, чтобы проверить способность вакцины активировать иммунную систему. После этого к тестированию привлекут остальных добровольцев, чтобы проверить эффективность вакцины для профилактики коронавируса, подытожил специалист.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 3 тыс., вылечились более 2,9 тыс. человек, умерли 56, в том числе один россиянин. На территории всей страны с 23:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов (1,2 тыс. долларов).