В Мордовии возобновил работу общественный транспорт

ТАСС, 25 мая. Власти Мордовии возобновили с 25 мая полноценную работу общественного транспорта в столице республики Саранске, где с 23 апреля общественный транспорт выходил на маршруты с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. Об этом сообщили ТАСС в администрации городского округа Саранска.

Глава Мордовии Владимир Волков 20 мая сообщил, что, при условии дальнейшего снижения числа случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, возобновить полноценную работу общественного транспорта можно будет с 25 мая.

"Общественный транспорт Саранска с сегодняшнего дня работает по обычному графику", - сказала собеседница агентства.

По данным оперштаба республики, восстанавливаются обычные графики работы общественного транспорта и действие льготных проездных билетов. Также с 25 мая на всех рынках восстанавливается торговля продовольственными товарами и товарами первой необходимости. Закрытыми остаются точки, которые торгуют товарами непродовольственной группы и не входящими в список первой необходимости.

Волков 20 мая также сообщал, что в Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности и самоизоляции для всех, кто не осуществляет трудовую деятельность, а также для лиц старше 65 лет. Сохраняется требование двухнедельного карантина для всех приезжающих в Мордовию граждан, действует требование надевать маски и перчатки в общественных местах и помещениях.