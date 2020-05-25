Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1 впервые с 13 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России достиг в понедельник единицы после нескольких дней роста. Ниже этой отметки, которая свидетельствует о замедлении распространения инфекции, показатель находился с 13 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве коэффициент также вырос до максимума с 13 мая и составил 0,91. На минимальном уровне в 0,72 показатель в столице фиксировался 19 мая.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент распространения коронавируса ниже единицы отмечен также в Подмосковье (0,93), Санкт-Петербурге (0,87), в Нижегородской области (0,86), в Краснодарском крае (0,98) и в Красноярском крае (0,56). При этом в Красноярском крае из-за выявления большого количества случаев на золотодобывающем предприятии в предыдущие дни показатель взлетал до значения в 4,33. На пике в регионе выявляли до 504 заболевших в день. За последние сутки там заболели 145 человек.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.