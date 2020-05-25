Эксперт: коллективный иммунитет к коронавирусу в России возможен после создания вакцины

"Люди приходят, обычные доноры сдают кровь, и их, как полагается, проверяют на все вирусы, и в том числе на коронавирус. Оказывается, что у большого количества доноров, <...> 10-20%, есть антитела к коронавирусу. Допустим, есть еще довольно большое количество людей, которые переболели в легкой форме, бессимптомной форме, у таких людей обязательно должны быта антитела, должны быть клетки памяти. <...> Идеальный вариант, когда иммунная прослойка - это 60% [населения имеют антитела]. Я думаю, эта цифра у нас возникнет тогда, когда будут вакцины, когда большее количество людей переболеет - будет инфицировано и выздоровеет", - сказал он в интервью программе "Поздняков", размещенном в понедельник на сайте телеканала НТВ.

По словам Хаитова, любой человек, который столкнулся с вирусом, должен вырабатывать к нему антитела, антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции) сохраняются много лет. "Я как иммунолог считаю, что если в организм человека попал вирус или какая-то бактерия в достаточном количестве, то обязательно будет иммунный ответ, обязательно образуются антитела и клетки памяти, которые будут очень долго сохранять информацию об этом вирусе. Не может такого быть, чтобы попал вирус и не было иммунного ответа. Это может быть только в том случае, если у человека имеется генетический дефект иммунной системы - первичный иммунодефицит, но такие люди обязательно заболеют", - пояснил эксперт.