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Пандемия коронавируса нового типа
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У протестировавших на себе вакцину от COVID-19 ученых центра им. Гамалеи нашли антитела

Директор центра Александр Гинцбург также не исключает, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России нынешней осенью
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу были выявлены у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые добровольно протестировали на себе разрабатываемую ими вакцину. Об этом в понедельник сообщил директор центра Александр Гинцбург.

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"Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть <...> Естественно, [антитела есть]. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих", - сказал он в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Ранее Гинцбург сообщал, что ученые-разработчики центра Гамалеи сделали себе инъекции разрабатываемой вакцины. Испытания прошли успешно и не выявили побочных эффектов.

Вакцинация

Массовая вакцинация населения России от новой коронавирусной инфекции может начаться уже осенью 2020 года, однако процесс может занять до девяти месяцев, сообщил Гинцбург.

"Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, семь - девять месяцев, процесс вакцинации и ее масштабирование", - сказал он.

Ранее Гинцбург сообщил, что клинические испытания вакцины против коронавируса, разработанной специалистами центра, могут начаться в первой декаде июня. По его словам, в первую очередь нужно будет прививать медицинских работников, которые непосредственно сталкиваются с вирусом при оказании помощи пациентам с вызванной им инфекцией, а также организованные коллективы.

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