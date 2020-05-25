Бокерия заявил, что регионы с теплым климатом могут раньше снять ограничения

Врач отметил, что отказываться от ограничительных мер следует постепенно, в частности, в связи с разницей в эпидемиологической обстановке.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Регионы России с более теплым климатом могут раньше остальных снять ограничения, введенные в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа, считает президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик Лео Бокерия.

"В такой гигантской по территории стране, как Россия, нельзя снимать ограничительные меры одновременно. Это очевидно и по эпидемиологической ситуации, и по климатическим условиям, и по возможностям - необходимо, чтобы люди могли какое-то время не очень близко контактировать. <...> Поэтапный вариант снятия ограничений исключительно оправдан. Но, конечно, в теплых регионах раньше наступит период, когда можно будет пользоваться всеми благами", - сказал он ТАСС.

Как подчеркнул Бокерия, в теплое время года люди меньше подвержены заболеваниям, поскольку появление их возбудителей обычно связано с климатическими условиями. Лето же в подавляющей части страны жаркое, а сами люди чаще бывают на свежем воздухе, получают больше витаминов, ведут более активный образ жизни.

При этом, по его словам, на данный момент запрет прогулок оправдан и обусловлен поведением населения. Так, даже в период строгих ограничений люди устраивали пикники и продолжали контактировать друг с другом, напомнил он.

Согласно прогнозу академика, вторую волну инфицирования коронавирусом следует ожидать не раньше осени. "Я склонен думать, что вторая волна, если, к несчастью, она случится, будет осенью, потому что должен быть простудный период. У нас обычно пик гриппа, гриппоподобных состояний - это вторая половина октября, ноябрь", - добавил врач.