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Пандемия коронавируса нового типа

В Самаре начали применять беспилотники для выявления нарушителей режима самоизоляции

Патрулирование при помощи беспилотников будет действовать на протяжении всего периода действия режима самоизоляции, который в регионе продлен до 31 мая

САМАРА, 25 мая. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты начали применять в Самаре для отслеживания массового скопления людей в период самоизоляции с целью предупреждения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

"Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и дружинниками организовано взаимодействие с Управлением Росгвардии в части привлечения беспилотников. Данная технология используется для мониторинга территорий с целью недопущения массового скопления людей. В онлайн-режиме информация передается в правоохранительные органы и администрации внутригородских районов для оперативного принятия мер к нарушителям социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что патрулирование при помощи беспилотников будет действовать на протяжении всего периода действия режима самоизоляции, который в регионе продлен до 31 мая.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за прошедшие сутки было составлено 20 протоколов в отношении нарушителей.

В Самарской области выявлено 2 118 случаев заражения коронавирусом, в том числе 97 - в понедельник. По выздоровлению выписаны 652 человека, умерло 16 человек.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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