В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром. Об этом сообщается на официальной странице Музея Бродского в Instagram .

"Это фото было сделано сегодня в 11:38 мск. В 10:00 мск Бродский был еще на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесенный раствор", - говорится в сообщении под фотографией, на которой запечатлено закрашенное изображение.

Портрет Бродского появился напротив Дома Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, где поэт жил вместе со своими родителями с 1955 по 1972 год и откуда уехал в эмиграцию. В день 80-летия Бродского в Петербурге планировалось открытие музея поэта в "тех самых полутора комнатах", но пандемия коронавируса вынудила отложить это событие, ранее рассказал ТАСС директор музея Павел Котляр.

В воскресенье все желающие смогли побывать в музее виртуально. 24 мая в честь юбилея Бродского состоялся музыкальный марафон, получивший название "Не выходи из комнаты". Его участниками стали Александр Васильев (группа "Сплин"), Диана Арбенина, Баста, группа 25/17, Noize MC, Billy's Band и многие другие. В эфире впервые показали кадры из документального фильма "Часть Речи. 2020", где любимые стихи Бродского прочитали его близкие друзья и родственники: Мария Соццани, Анна Бродская, Михаил Барышников и другие. В соцсети музея отмечается, что граффити было создано во время прямого эфира этого концерта.