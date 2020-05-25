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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19

В пресс-службе правительства региона также уточнили, что в ней речь шла не о количестве заболевших, а о количестве тестов на коронавирус, проводимых в области

ТАСС, 25 мая. Обсуждение на заседании оперативного штаба Липецкой области, аудиозапись которого ранее появилась в ряде Telegram-каналов, касалось ошибки в данных о числе проведенных тестов на коронавирусную инфекцию, а не числа заразившихся ею. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

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Ранее в ряде Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). "Что, сложно поменять данные, которые соответствуют факту?" - спрашивает на записи глава региона. Согласно информации из открытых источников, в Липецкой области тестирование на коронавирусную инфекцию проводит Центр гигиены и эпидемиологии, четыре лаборатории государственных медицинских организаций и две коммерческие лаборатории.

"В разговоре ведется речь не о количестве заболевших, а о количестве тестов на коронавирус, проводимых в Липецкой области. Сведения о тестах передаются в ИЦК. На заседании штаба обсуждалось, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области. Речь шла о данных одной лаборатории", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областного правительства.

В пресс-службе также уточнили, что точной информацией о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией располагает оперативный штаб региона и местное управление Роспотребнадзора. Ранее регион уже сталкивался с ошибками, связанными с данными по коронавирусу: 28 апреля в статистику умерших ошибочно были записаны два человека. "Тогда вопрос удалось оперативно решить. Ошибка была исправлена", - уточнили в пресс-службе правительства.

 

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия коронавируса нового типа
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