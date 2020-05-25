Три отделения двух больниц под Волгоградом закрыты на карантин из-за коронавируса

ВОЛГОГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Отделение сердечно-сосудистой хирургии Волгоградской клинической больницы № 25 и два отделения больницы имени Фишера в городе Волжском закрыты на карантин из-за очагов коронавирусной инфекции, сообщил журналистам заместитель главы комитета здравоохранения Николай Алимов.

"В 25-й больнице на сегодня не функционирует отделение сердечно-сосудистой хирургии, эти функции на себя взяла областная больница № 1. В самом отделении остаются 10 медработников, 26 пациентов. Проводятся лабораторные исследования, в случае выявления [коронавируса] пациенты тут же выводятся из стационара или на самоизоляцию на дом, если это сотрудники, либо на продолжение лечения в условиях других стационаров, где находятся пациенты с COVID-19", - сказал Алимов.

Он уточнил, что инфекцию в отделение занес пациент с заболеванием, однако впоследствии выяснилось, что у него пневмония, и его перевели в инфекционную больницу. Остальные отделения одного из самых крупных медучреждений Волгограда, 25-й больницы, работают в обычном режиме.

"В больнице Фишера в городе Волжском у нас гнойная хирургия с 19 мая на карантине, всего там 32 человека, выявлено заболевших с подтвержденным лабораторно 24 пациента, из них 15 бессимптомно протекает, и восемь человек персонал, все изолированы. Они проходят лечение либо в условиях самоизоляции, если без симптомов, либо в условиях госпиталя. Также очаг в гастроэнторологии, тоже отделение по предписанию Роспотребнадзора закрыто на карантин. Всего там 15 человек, и врачей, и пациентов", - сказал Алимов.

По данным оперативного штаба, на 25 мая в Волгоградской области зарегистрировано 2 296 случаев заражения коронавирусной инфекции, выздоровел 701, умерли 15 человек. За последние сутки выявлено 89 новых случаев инфицирования.