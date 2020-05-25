Троих заключенных в СИЗО "Лефортово" проверяют на коронавирус

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Троих заключенных в СИЗО "Лефортово" проверяют на возможное заражение коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН.

"На сегодняшний день в СИЗО-2 ФСИН ("Лефортово") выявлены три случая подозрения на новую коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей. Проводятся необходимые лабораторные исследования", - сообщили во ФСИН. "Заболевание протекает в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - уточили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС информированный источник, один из заключенных во время поездки в суд общался с адвокатом, который оказался инфицирован коронавирусом.

Во ФСИН сообщили, что все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в медицинской части следственного изолятора. "Контактировавшие с ними лица изолированы, проводится их тестирование на наличие заболевания. Они также находятся под наблюдением медицинских работников", - уточнил представитель ФСИН.

В целях профилактики в СИЗО и на прилегающей к нему территории проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание. На время службы личному составу выдаются маски для защиты органов дыхания, перчатки, дезинфицирующие средства, медико-санитарная часть учреждения обеспечена необходимым запасом лекарственных препаратов. "Медицинские работники вдвое увеличили количество обходов и осмотров. При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус", - сообщили во ФСИН. В каждом случае заболевания принимаются меры по изоляции пациента и взятии под наблюдение контактировавших с ним лиц.