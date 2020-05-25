Потребление йодированной соли может сократить число операций на щитовидке на 30-40%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Употребление йодированной соли вместо обычной поможет устранить йододефицит в организме человека и в целом сократить число некоторых хирургических операций на щитовидной железе на 30-40%. Об этом в интервью порталу стопкоронавирус.рф сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай во Всемирный день щитовидной железы.

"По оценкам экспертов Эндокринологического научного центра Минздрава России, при внедрении йодирования соли ликвидация йодного дефицита позволит в течение следующих 10 лет уменьшить йододефицитные заболевания у детей на 70-80%, а у взрослых на 40-45%. При этом количество некоторых хирургических операций на щитовидной железе может уменьшиться на 30-40%", - говорится в тексте, опубликованном на сайте в понедельник.

Из-за дефицита йода в рационе ежегодно в России в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы, отметил Салагай. "Эти заболевания проявляются по-разному. Они вызывают серьезные нарушения обмена веществ и расстройства здоровья, начиная от физических проявлений, заканчивая проявлениями ментальными, в том числе снижением интеллекта", - сказал он.

По словам замминистра, суточная норма йода для человека должна составлять 150-200 мкг, когда жители России в среднем потребляют в два-три раза меньше - до 80 мкг. Салагай также пояснил, что с потреблением йодированной пищевой соли передозировки йодом быть не может. "А вот если использовать народные способы - капать йод в молоко или наносить йодную сетку, то действительно можно получить избыточное количество йода в организме", - сказал он.

Минздрав РФ с целью профилактики йододефицитных заболеваний разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года планируется всеобщее йодирование пищевой поваренной соли и применение ее в продуктах. Согласно тексту документа, предлагается обогатить пищевую соль йодатом калия, а также использовать такую соль для изготовления пищевых продуктов. Кроме того, использование йодированной соли будет обязательным при производстве хлебобулочных изделий.

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Федеральный проект предполагает формирование создание системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Разработка и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья поручена Минздраву России. В рамках реализации федерального проекта планируется также разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, а также формирование групп сопровождения здоровья.