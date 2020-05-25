Захарова заявила, что возможность введения выездных виз для граждан России не обсуждается

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла циркулирующие в интернете слухи о намерении ввести выездные визы для граждан России.

"Ни о каких законодательных ограничениях, связанных с введением выездных виз, - о чем было очень много было фейков, слухов, вбросов - речи не идет. Об этом сделал специальное заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она в понедельник в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Я не очень понимаю, зачем эта тема так активно качается, а качается она, как мне кажется, специально для того, чтобы вызвать у людей какое-то ощущение паники, нестабильности. Есть ощущение намеренности", - добавила дипломат. Захарова призвала россиян не поддаваться влиянию дезинформационной кампании.

Ранее глава МИД России в интервью медиахолдингу РБК заявил, что такая опция не обсуждается среди людей, "которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений".