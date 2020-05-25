Трамп в День поминовения возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп возложил в понедельник, в День поминовения, венок к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном, где покоятся свыше 300 тыс. военнослужащих. Трансляцию церемонии вели американские телеканалы.

Военный оркестр исполнил гимн страны, после чего глава государства поправил венок и отдал честь. В церемонии также приняли участие вице-президент Майкл Пенс, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, министр обороны Марк Эспер и госсекретарь Майкл Помпео. Трамп не стал произносить никаких речей, и спустя несколько минут мероприятие завершилось.

День поминовения американцы впервые отметили 30 мая 1868 года, отдавая дань памяти погибшим в гражданской войне между Севером и Югом. Тогда цветами были украшены могилы 20 тыс. солдат, похороненных на Арлингтонском кладбище. К концу XIX века День поминовения отмечался уже почти по всей стране, а после Первой мировой войны в последний понедельник мая стали вспоминать погибших во всех вооруженных конфликтах с участием США. В 1971 году День поминовения был объявлен общенациональным выходным днем.