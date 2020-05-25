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Ространснадзор будет контролировать соблюдение санитарных норм на транспорте

Ранее рекомендации по санитарной безопасности вступили в силу в аэропортах и в самолетах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ространснадзор будет контролировать соблюдение санитарных норм на транспорте, говорится в сообщении Минтранса.

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Ранее рекомендации по санитарной безопасности вступили в силу в аэропортах и в самолетах. Требования санитарной безопасности на всех видах транспорта планируется утвердить до конца мая, сообщал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"С сегодняшнего дня инспекторы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта будут контролировать работу транспортных предприятий в том числе на предмет соблюдения ими санитарных норм и правил при организации пассажирских перевозок, - говорится в сообщении Минтранса. - При проведении рейдовых осмотров в рамках транспортного надзора инспекторы будут обращать внимание и на соблюдение организациями требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При необходимости выявленные нарушения будут фиксироваться с помощью фото- и видеоустройств".

Материалы проверок будут передаваться в Роспотребнадзор. Ранее Росавиация и Роспотребнадзор сформировали финальные методические рекомендации, которые вводят противоэпидемиологические ограничения в самолетах и аэропортах. Основная нововведение для пассажиров - обязательное использование масок и перчаток в аэропорту и во время полета во время пандемии.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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