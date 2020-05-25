Коми запретила работодателям создавать обсерваторы для вахтовиков на своей территории

По словам Уйбы, эта мера принята из-за того, что две трети всех заразившихся в республике - это работники вахт. При этом в некоторых городах уже не хватает мест в обсерваторах. Решение власти приняли в понедельник в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

ТАСС, 25 мая. Власти Республики Коми запретили организациям, которые привлекают для работы вахтовых рабочих, создавать обсерваторы по коронавирусу на территории региона. Об этом в понедельник сообщил врио главы Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".

"Чтобы усилить ответственность работодателей, мы сегодня приняли решение следующее. Независимо от того, как вахта формируется, но если вахта не работает на территории республики, а работает, допустим, на территории НАО, то мы запретили с завтрашнего дня транзитную остановку для обсервации вахты на территории. И в том случае, если вахта работает на территории республики, тоже самое - максимально способствовать работодателю, чтобы вахта проходила обсервацию вне республики, а заезжала уже с подтвержденным отрицательным результатом исследований непосредственно на вахтовый поселок", - сказал Уйба.

Он также отметил, что на данный момент в городе Усинске нет мест в обсерваторах, где можно было бы выполнить требования Роспотребнадзора, в частности, обеспечить 14-дневный карантин, разместить людей по 2-4 человека в комнате и ограничить их выход за пределы здания.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, на данный момент подтверждено 1 135 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 6 случаев. Под медицинским наблюдением находится 1 764 человека, из них 1 715 контактировали с заболевшими, 49 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 568 человек, умерли 18.