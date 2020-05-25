Граффити-акция для поддержки молодежи в режиме самоизоляции прошла в 12 городах России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Стрит-арт-художники нарисовали перед жилыми домами в 12 городах России необычное граффити "Аня, не выходи из-за меня" для поддержки молодежи в период самоизоляции из-за новой коронавирусной инфекции, сообщила в понедельник ТАСС представитель автономной некоммерческой организации (АНО) "Национальные приоритеты".

"Волгоград стал последним двенадцатым городом, где такая акция состоялась во дворе шестнадцатиэтажного дома. Ранее такие креативные изображения появились во дворах многоэтажек в Уфе, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Воронеже, Ростова-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Красноярске", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на формулировку "Аня, не выходи из-за меня", авторов граффити вдохновил известный и понятный всем формат предложения руки и сердца, который можно найти во многих российских дворах: "Аня, выходи за меня", где меняются только женские имена, в зависимости от того, как зовут избранницу.

"В последние недели сохранения официального режима самоизоляции особенно важно соблюдать рекомендованные властями меры предосторожности, в частности, оставаться дома и без острой необходимости не покидать пределы своего жилья, что поможет существенно снизить темп распространения вируса", - отметила представитель АНО "Национальные приоритеты", именно эта организация выступила инициатором стрит-арт проекта, она является координатором платформы стопкоронавирус.рф, ряда федеральных социальных рекламных кампаний и акций на тему борьбы с распространением инфекции.

Акция в российских дворах стала частью заключительного этапа промо-кампании портала стопкоронавирус.рф - официального правительственного ресурса по информированию граждан о распространении коронавирусной инфекции и методах борьбы с ней.