В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Китайский информационный портал Sohu назвал 10 самых загадочных мест в России.

Среди них, в частности, Саамские лабиринты Карелии, имевшие в старину религиозное значение для жителей этого региона, а также воздвигнутая эскимосами Китовая аллея на острове Итыгран у берегов Чукотки. Кроме того, портал отметил поселение Аркаим с историей в более чем 4 тыс. лет в Челябинской области и озеро Светлояр, где, по легенде, располагался древний Китеж-град, ушедший под воду.

Также в топ-10 вошли Васюганские болота в Западной Сибири - одни из самых больших в мире, второе по величине в России пресноводное Телецкое озеро на Алтае, Плещеево озеро в Переславле-Залесском, гора Холатчахль на Урале, где погибла группа, возглавляемая Игорем Дятловым, и Кашкулакская пещера в Хакасии, где раньше шаманы проводили церемонии жертвоприношения. Еще одно из отмеченных порталом место находится в Москве - на Патриарших прудах.