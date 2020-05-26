CNN: в Калифорнии разрешили религиозные мероприятия численностью не более 100 человек

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Рекомендации по проведению религиозных мероприятий в условиях пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, подготовили власти американского штата Калифорния. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN , максимальное число участников церемоний не должно превышать 100, причем желательно их проводить на открытом воздухе.

Религиозным деятелем настоятельно рекомендовано проводить службы для пожилых людей лишь в удаленном режиме. Кроме того, при проведении церемоний рекомендуется воздерживаться от хорового исполнения псалмов из-за угрозы распространения коронавируса воздушно-капельным путем, а также воздержаться от обмена молитвенниками и другими предметами, связанными с исполнением обрядов. Скамьи для верующих в церквях должны размещаться на расстоянии не ближе 2 метров друг от друга.

"Однако даже при соблюдении правил социального дистанцирования сбор представителей различных семей для религиозных церемоний создает достаточно высокий риск распространения COVID-19 (заболевание, вызванное коронавирусом - прим. ТАСС)", - привела телекомпания выдержку из рекомендаций калифорнийских властей.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,65 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 98 тыс. человек, включая более 29 тыс. в штате Нью-Йорк и свыше 3,7 тыс. - в Калифорнии.