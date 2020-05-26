Роспотребнадзор разработал рекомендации по санитарной безопасности для водного транспорта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал носить маски, перчатки, а также регулярно измерять температуру пассажирам и членам экипажа морского и внутреннего водного транспорта. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

"Ношение средств индивидуальной защиты (перчатки, лицевые маски, защитные очки/защитные прозрачные шлемы) для членов вахты при выполнении обязанностей у места доступа на судно является обязательным на постоянной основе. Для всех заходящих на борт судна устанавливается обязательный термометрический контроль, <...> при выявлении температуры тела выше 37,2 посетитель на борт не допускается и передается соответствующей медико-санитарной службе по вызову вахты, аналогичные требования выполняются и на портовых средствах. <...>. Если проверка документов осуществляется вручную, то вахтенные выполняют эту проверку только в перчатках. <...>. Вводится обязательное ношение лицевых защитных масок для посетителей", - говорится в документе.

Уточняется, что измерение температуры проводится каждый раз после возвращения пассажиров и членов экипажа на борт судна с берега. Также обязательной является дезинфекция рук при входе пассажиров на борт судна или на терминал и во все общественные помещения.

Кроме того, пассажиров, отказывающихся от предоставления указанных сведений о состоянии здоровья, а также результатов измерения температуры тела не будут допускать на судно или на терминал.

Ранее Росавиация и Роспотребнадзор сформировали финальные методические рекомендации, которые вводят противоэпидемиологические ограничения в самолетах и аэропортах. Основное нововведение для пассажиров - обязательное использование масок и перчаток в аэропорту и во время полета во время пандемии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.