Психологи МЧС советуют обсудить с членами семьи выход из самоизоляции

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Выход из режима самоизоляции является хорошим временем для решения конфликтов и проблем, которые назрели в семье и проявились в период длительного совместного нахождения в замкнутом пространстве во время самоизоляции. Об этом говорится в рекомендациях Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России, с которыми ознакомился ТАСС.

В них поясняется, что за время нахождения в изоляции могли проявиться проблемы в отношениях с близкими, причем не из-за самой ситуации ограничений, а отношений в целом. "Время выхода из изоляции - это то время, когда можно подумать о том, как решить эти проблемы", - уверены психологи. Вместе с тем они отмечают, что период нахождения в самоизоляции - не самый удачный момент для сиюминутных глобальных решений. "Период самоизоляции мог привести к нарастанию раздражения, психоэмоционального напряжения и истощения, поэтому подходить к принятию глобальных решений нужно с осторожностью", - рекомендуют специалисты.

Как отмечается в рекомендациях, если в семье ощущается необходимость в изменении качества отношений в целом, то стоит постараться выделить отдельное время для обсуждения ситуации в спокойной обстановке. Кроме того, психологи советуют не оставлять без внимания возникновение негативных эмоций, а также постараться не привносить прошлые обиды в решение конкретной ситуации. Также важно постараться не принимать окончательных решений, находясь в состоянии эмоционального возбуждения, например, в гневе или раздражении.

При этом в ЦЭПП МЧС настоятельно рекомендуют, прежде чем переходить к обсуждению глобальных проблем в семье, сначала обсудить с близкими выход из изоляции и учесть интересы всех членов семьи, чтобы этот процесс не стал поводом для конфликтов.