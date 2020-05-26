В аэропорту Чукотки начали тестировать пассажиров на коронавирус

ТАСС, 26 мая. Медики Чукотки во вторник начали тестировать на коронавирус прилетающих на полуостров пассажиров, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор округа Роман Копин.

"С начала недели на Чукотке применяется новое поколение тестов на COVID-19 - экспресс-тесты на антитела. Это оперативный способ обширной диагностики, точность результата до 95%. Результат на месте, уже через 10-15 минут. Прямо в аэропорту Угольные Копи протестировали новым способом пассажиров авиарейсов из Москвы и Петропавловска-Камчатского", - написал Копин.

Отмечается, что всего с начала введения ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса около 7 000 жителей округа прошли тестирование на коронавирус. Это около 15% от общего числа жителей полуострова.

Ранее в правительстве региона сообщили, что рассматривают вопрос о тестировании всех прилетающих на полуостров пассажиров.

Со 2 апреля на Чукотке действует режим полной самоизоляции. В настоящий момент в округе 61 официально подтвержденный случай заражения коронавирусом.