Более 1 млн звонков по коронавирусу обработали в консультационном центре Роспотребнадзора

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Единый консультационный центр Роспотребнадзора обработал более 1 миллиона звонков, связанных с вопросами о коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал более 1 миллиона звонков по тематике новой коронавирусной инфекции. Более половины вопросов касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах риска, тестировании и актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах России и других странах. Ряд обращений связаны с порядком работы различных объектов сферы услуг, правилами соблюдения режима самоизоляции и штрафам за их нарушения, установлением нерабочих дней, оформлением пропусков и перемещениям на автотранспорте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в консультационном центре можно получить информацию по условиям возврата средств за туристические путевки, авиабилеты, билеты на массовые мероприятия.

Как сообщает ведомство, в центр ежедневно поступает до 20 тысяч звонков.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора создан для работы с гражданами по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках.