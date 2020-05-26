На Шикотане появится медицинский центр в рамках курильской программы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в этом году начать строительство медицинского центра на острове Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область). Появления этого объекта здравоохранения с нетерпением ждут все местные жители, сообщил во вторник ТАСС представитель правительства региона.

Работы будут вестись по федеральной целевой программе (ФЦП) социально-экономического развития Курильских островов, реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина. Основное ее финансирование проходит за счет областного бюджета.

"На Шикотане появится медучреждение. Планируется, что на него будут направлены 93 млн рублей. Работы должны начаться в этом году", - сообщил собеседник агентства. В настоящее время проходит конкурс по выбору подрядчика.

По данным правительства Сахалинской области, площадь медучреждения составит более 350 кв. м. Оно будет состоять из смотровой, процедурной, прививочной, кабинетов узконаправленных специалистов и трех санузлов. Объект будет иметь собственную дизельную электростанцию и обустроенную прилегающую к зданию территорию.

"Новый объект будет строиться в селе Малокурильское (На Шикотане только два населенных пункта: села Малокурильское и Крабозаводское - прим. ТАСС). Там сейчас есть кабинет общей врачебной практики, но этого недостаточно. Для Шикотана строительство медицинского центра - это очень большое и важное событие, его уже ждут все местные", - прокомментировали ТАСС в администрации Южно-Курильского городского округа, в состав которого входят острова Кунашир и Шикотан.

Малокурильское - рабочее село, расположенное на берегу Маклокурильской бухты на острове Шикотан. Его население составляет около 2 тыс. человек. Помимо этого, на Шикотане проживают еще чуть более 900 человек в селе Крабозаводское.

Федеральная целевая программа

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. Федеральная целевая программа социально-экономического развития Курильских островов утверждена постановлением правительства РФ в августе 2015 года. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов. Действие программы рассчитано до 2025 года. Финансирование предполагается за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетного финансирования. На мероприятия в рамках ФЦП в 2020 году будут потрачены 5,9 млрд рублей. Из них только 1,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета, остальные - из областного.