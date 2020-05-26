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Пандемия коронавируса нового типа

Приморский край начал смягчать ограничения из-за коронавируса

В регионе станут возможны занятия спортом на улице, откроются парикмахерские и торговые залы

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о начале первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства региона.

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Предполагается, что на первом этапе заработают парикмахерские, салоны красоты, ателье. Кроме того разрешат торговлю непродовольственными товарами в торговых залах до 400 кв. м. "Также возможны занятия физкультурой и спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не более пяти метров", - уточняется в сообщении.

Общее число случаев заражения в регионе - 1735, прирост за сутки - 2,3%. Всего выздоровели 706 пациентов с коронавирусом, умерли 15 человек. Число вылечившихся за сутки во вторник впервые превысило количество новых случаев заражения.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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