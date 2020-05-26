Приморский край начал смягчать ограничения из-за коронавируса

Предполагается, что на первом этапе заработают парикмахерские, салоны красоты, ателье. Кроме того разрешат торговлю непродовольственными товарами в торговых залах до 400 кв. м. "Также возможны занятия физкультурой и спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не более пяти метров", - уточняется в сообщении.

Общее число случаев заражения в регионе - 1735, прирост за сутки - 2,3%. Всего выздоровели 706 пациентов с коронавирусом, умерли 15 человек. Число вылечившихся за сутки во вторник впервые превысило количество новых случаев заражения.