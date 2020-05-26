Для нарушителей режима полетов над нацпарком "Бикин" в Приморье кратно увеличили штрафы

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Национальный парк "Бикин" получил подтверждение Министерства транспорта РФ об ограничении полетов над территорией парка на высоте менее 500 метров. На основании документа кратно увеличится сумма штрафов за это нарушение, сообщила пресс-служба нацпарка.

"Национальный парк "Бикин" получил подтверждение министерства транспорта Российской Федерации об ограничении полетов над территорией парка. Это значит, что передвижение любых воздушных устройств, в том числе и беспилотных на высоте 500 метров от земли и ниже, может быть разрешено только после получения разрешения администрации парка. Ограничение действует постоянно и круглосуточно, не нуждается в дополнительном доведении информации до организаторов и руководителей полетов", - говорится в сообщении.

Запрет на полеты над территорией ООПТ на высоте менее 500 м прописан и в положении о национальном парке "Бикин", однако ранее это требование нарушалось. По словам заместителя директора по охране территории национального парка "Бикин" Андрея Загрутдинова, штраф в три-четыре тысячи рублей не останавливал туристов, которые могут себе позволить аренду вертолета или другого авиатранспорта.

Теперь каждому воздушному судну, планирующему пересечь границы ООПТ, при получении разрешения на полет у диспетчера, будут разъясняться ограничения и предоставляться данные о необходимости получить разрешение у администрации национального парка "Бикин". В случае нарушения штраф составит от 20 до 50 тыс. рублей для физических лиц, от 100 до 150 тыс. для должностных лиц и от 250 до 300 тыс. для юридических лиц.

"Составлять итоговые административные протоколы будут как органы росавиации, так и государственные инспекторы национального парка. Таким образом наказание может быть "двойным", - отметил Загрутдинов.

Национальный парк "Бикин"

Река Бикин, на которой находится одноименный нацпарк, - приток Уссури, там находится последний в Приморском крае крупный лесной массив, не тронутый промышленными рубками. Национальный парк создан в 2015 году постановлением правительства России, его территория - одно из ключевых мест обитания тигра. Долина реки Бикин, протекающей по территории Приморского и Хабаровского краев, находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нацпроект "Экология"

Создание и развитие особо охраняемых природных территорий является одной из задач программы, входящей в нацпроект "Экология", - федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", который реализуется в России с 2019 года.

За шесть лет в стране появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га. 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных. Особое внимание уделяется развитию экотуризма: если в 2018 году российские заповедники и национальные парки посетили менее 3,6 млн человек, то в 2024 число экотуристов должно возрасти почти до 7,9 млн.