Очереди грузовиков на въезд в Китай из Приморья за сутки сократились на 100

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Общее количество грузовых автомобилей, стоящих в очередях на пограничных пунктах пропуска в Приморья для выезда в Китай, сократилось за сутки на 100 до 535 авто. Об этом сообщили ТАСС в Уссурийской таможне во вторник.

Очередь появилась после подозрения на коронавирус у одного из водителей и сокращения китайскими властями пропуска по всем КПП до 10 машин в день. Диагноз у водителя не подтвердился, на прошлой неделе движение было восстановлено.

"Общее количество автомобилей, стоящих в очереди на выезд из Приморья в Китай на трех пунктах пропуска, сократилось за день на 100 до 535 машин", - сообщили в таможне.

В понедельник зампред правительства Приморья Александр Костенко заявил, что очереди из грузовых машин на границе между Приморским краем и китайской провинцией Хэйлунцзян должны быть ликвидированы к 1 июня.

По данным правительства региона, во вторник пропуск машин осуществляется с опережением графика. При этом сохраняется ограничение на подъезд новых грузовиков к пунктам пропуска.