ГИБДД призывает родителей ответственно выбирать устройства для безопасной перевозки детей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госавтоинспекция России призывает родителей внимательно и ответственно относиться к выбору устройств для безопасной перевозки детей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в ГИБДД России.

"Российская Госавтоинспекция призывает родителей как можно более внимательно и ответственно отнестись к выбору средств пассивной безопасности для пассажиров в возрасте до 12 лет. Взрослым участникам дорожного движения необходимо помнить, что перевозить ребенка в машине можно только с использованием детского удерживающего устройства, пристегнутым ремнями безопасности", - сказал собеседник агентства, добавив, что при перевозке детей следует соблюдать особые меры предосторожности и ни в коем случае не допускать нарушений правил дорожного движения.

Вместе с тем, в настоящее время в крупных торговых сетях, магазинах автозапчастей и на онлайн-площадках производители и предприятия торговли реализуют адаптеры ремней безопасности или так называемые направляющие лямки, рекламируя их как простое и удобное к применению детское удерживающее устройство, которое обеспечивает безопасность ребенку-пассажиру и разрешено к использованию Госавтоинспекцией. По мнению ГИБДД, это вводит потребителей в заблуждение относительно свойств данного товара и способов его применения, а главное - представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью детей-пассажиров транспортных средств.

В Госавтоинспекции обратили внимание водителей и родителей на то, что в соответствии с поправками к правилам ООН, устанавливающим требования к детским удерживающим устройствам, адаптеры ремней безопасности или так называемые направляющие лямки рассматриваются исключительно как составной элемент системы, а не как полноценное устройство для безопасной перевозки детей. "Органы по сертификации не имеют оснований для оформления сертификатов соответствия таких адаптеров в качестве детских удерживающих устройств", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно проведенным испытаниям, как отметили в ГИБДД, адаптеры ремней безопасности и направляющие лямки не обеспечивают в должной мере защиту ребенка в случае аварии.