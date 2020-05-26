В России провели более 9 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские специалисты провели уже более 9,1 млн тестов на коронавирус, сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 9,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. Только за прошедшие сутки сделано 215 тыс. тестов.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 8 млн, Роспотребнадзор сообщил 22 мая.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 292 тыс. человек.