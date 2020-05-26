Индия за сутки обогнала Францию, выйдя на девятое место по числу заразившихся COVID-19

На второй позиции в списке стран, наиболее затронутых распространением коронавируса, укрепилась Бразилия, где количество инфицированных за все время пандемии вплотную приблизилось к 375 тыс. человек.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Индия, где в последние дни отмечаются высокие суточные темпы роста числа заразившихся новым коронавирусом, по общему их количеству вышла на девятое место в мире, обогнав Францию.

Абсолютным мировым лидером остаются США: там, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, зафиксировано более 1,65 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 98 тыс. человек.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 25 мая, за время пандемии выявлено более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 342 тыс. человек умерли.

Всего за сутки на строчку выше

В Индии число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом выросло за сутки на 6 535 и достигло 145 380. Как сообщило во вторник индийское Министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, возросло за 24 часа на 146 и составило 4 167 человек.

Средний суточный прирост новых инфицированных за последние четыре дня составил в Индии более 6,7 тыс., что стало самым высоким показателем за все время пандемии. При этом отношение выздоровевших пациентов к общему числу зараженных остается на уровне 41,6%, отметил Минздрав Индии.

По его данным, в настоящее время в больницах страны проходят лечение 80 722 заразившихся коронавирусом, 60 491 человек выздоровел.

Из-за высоких суточных темпов прироста количества заразившихся Индия буквально в течение нескольких дней сначала вытеснила Иран из десятки наиболее затронутых коронавирусом стран, а теперь обошла шедшую девятой Францию, где насчитывается 142,2 тыс. инфицированных.

Рост в Бразилии

Еще более стремительными темпами коронавирус распространяется в Бразилии, где только за последнюю неделю выявлено свыше 130 тыс. новых случаев инфицирования. Общее количество зараженных составило 374 898 человек.

За последние сутки в стране, по данным Минздрава, выявлено 11 687 инфицированных. Это заметно меньше рекордных показателей предыдущих дней, когда суточный рост приближался к 20 тыс. заразившихся, но все же превосходит показатели других стран.

Вдобавок в Бразилии быстро растет не только количество инфицированных, но и число летальных исходов: только за минувшие сутки зарегистрировано 807 умерших, а их общее количество составило 23 743 человека.

По этому показателю в абсолютном выражении Бразилия догоняет такие европейские государства, как Франция (более 28,2 тыс. умерших) и Испания (свыше 28,7 тыс. умерших), однако по соотношению количества смертей и количества инфицированных Испания (235,8 тыс. заразившихся) и особенно Франция намного обгоняют крупнейшее государство Южной Америки.

Следует также отметить, что в Бразилии вспышка коронавируса в самом разгаре, специалисты прогнозируют замедление темпов распространения инфекции лишь к концу лета, тогда как в Европе эпидемия пошла на спад, благодаря чему страны региона повсеместно ослабляют санитарные ограничения.

Послабления в Саудовской Аравии

К постепенной отмене строгих карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, намерены приступить и власти Саудовской Аравии. Как сообщило во вторник Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел, на территории страны, за исключением Мекки, с 28 мая будет поэтапно отменяться комендантский час, разрешаются поездки на частных автомобилях между регионами страны, будут открыты магазины и торговые центры, однако работа салонов красоты, фитнес-залов, оздоровительных центров и кинотеатров будет по-прежнему запрещена.

С начала июня в королевстве возобновится работа государственных учреждений и предприятий частного сектора, начнут совершаться внутренние авиарейсы, будут разрешены поездки и на других видах транспорта при условии соблюдения ряда санитарных норм.

Граждане будут обязаны соблюдать правила социального дистанцирования, а также не собираться в группы численностью более 50 человек. Запрет на работу предприятий сферы услуг и развлечений сохранится до 20 июня, а международные рейсы могут быть возобновлены после особого распоряжения.

Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что с 21 июня страна сможет вернуться к нормальной жизни при условии сохранения правил социального дистанцирования.

С начала вспышки коронавируса в Саудовской Аравии заразились более 74 тыс. человек, 399 умерли.