Роспотребнадзор разрешил возобновить киносъемки в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выдало положительное заключение о возобновлении киносъемок в городе при соблюдении их участниками ряда санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Получено положительное заключение Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о возобновлении проведения кино- и видеосъемок для съемочных групп до 50 человек. При этом организаторы будут обязаны неукоснительно соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации ведомства, в том числе рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ежегодно комитет по культуре Петербурга согласовывает проведение съемок не менее 80 кинофильмов. При этом среднее количество участников съемочной группы составляет около 50 человек.

"На сегодняшний день поданы заявки от съемочных групп порядка 10 кинофильмов, в том числе "Архипелаг", "Одна жизнь", "Воздух", "Родитель", - добавили в Смольном.