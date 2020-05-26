Еврокомиссия начала восстанавливать работу своих чиновников из офиса

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия с понедельника официально начала поэтапное восстановление нормальной работы своих служащих в офисе после карантина. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Увари на онлайн-брифинге в Брюсселе.

"В понедельник Еврокомиссия начала поэтапное восстановление работы своего персонала в офисе после карантина, - заявил он. - Мы инициировали пан возвращения нашего персонала на рабочие места. С понедельника, помимо критически важного персонала и лиц, которые не могли заниматься своей работой в удаленном режиме, до 10% персонала Еврокомиссии смогут возобновить работу в офисе в посменном режиме".

Он подчеркнул, что первыми на работу смогут выйти те евробюрократы, которые сами попросили о возможности вернуться в офис - это примерно 25% персонала. Они смогут работать в офисе по очереди. "Конечно, ключевое условие - это ношение масок и соблюдение социальной дистанции", - сообщил Увари.

В Еврокомиссии работает в общей сложности около 32 тыс. чиновников и технических работников.

В Брюсселе и в Бельгии в целом процесс отмены карантина начался поэтапно с 4 мая. В настоящий момент в стране открылись магазины (с условием, что в них может заходить не более 1 посетителя на 10 кв. метров площади), однако компаниям и организациям пока настоятельно рекомендовано продолжить работу в удаленном режиме. Границы страны останутся закрытыми по меньшей мере до середины июня, так же как останутся в силе и ограничения на транспорте.