Умер один из котов Рижской думы, которого приютил Нил Ушаков

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Умер кот Мурис, которого из приюта взял Нил Ушаков, когда занимал должность мэра Риги. Об этом во вторник сообщил сам политик, который сейчас является депутатом Европарламента от Латвии.

"Muris. 2011-2020. R.I.P. Ты был очень хороший кот", - написал Ушаков на своей странице в Facebook. Он сопроводил пост фотографией животного.

Ушаков взял из приюта в Рижскую думу двух котов - Кузю и Муриса. Тем самым он призвал рижан активнее брать из приютов попавших туда животных.

Ушаков после почти 10 лет в должности мэра весной 2019 года ушел в отставку. Тогда животные перебрались в помещение думской фракции социал-демократической партии "Согласие", выражающей интересы русскоязычных жителей Латвии, которую представляет политик. Это было связано с тем, что у нового мэра была аллергия на котов. Затем Кузя и Мурис из столичной мэрии переехали в рижское бюро Ушакова.

У Муриса и Кузи есть собственная страница в Facebook, на которую подписаны около 3,5 тыс. человек. Помимо позирования для фото, коты не раз "высказывались" на злобу дня. Например, в 2015 году на фоне прогнозов о снижении потока российских туристов на рождественские праздники они приняли участие в рекламной компании, сфотографировавшись с плакатами "Добро пожаловать в Ригу!".