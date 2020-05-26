Восточные штаты США готовятся к нашествию периодических цикад

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Восточные штаты США готовятся к нашествию цикад, которое происходит в регионе каждые 17 лет. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, концентрация насекомых на территории Вирджинии, Западной Вирджинии и Северной Каролины составит примерно 1,5 млн на 0,4 га. Хотя цикады не относятся к классу кровососущих насекомых, они, как ожидают специалисты, все-таки доставят неприятности людям. "Жители населенных пунктов могут ощущать дискомфорт из-за шума, который производят огромное количество цикад, - пояснил энтомолог Эрик Дэй. - Надеюсь, раздражение не будет очень сильным, ведь это явление настолько редко и удивительно".

При этом специалисты предупредили, что самки цикад откладывают яйца на орхидеях, виноградных лозах и некоторых видах деревьев, что может погубить растения. Поэтому на территории штатов, подверженных нашествию цикад, фермеры стараются не высаживать новые растения в период, предшествующий их "возрождению".

Периодические цикады бывают двух видов - с 13-летним и 17-летним жизненным циклом. Речь идет о массовом появлении взрослых особей, которые вырастают до 3 см. У них красные глаза и прозрачные с желтыми или оранжевыми прожилками крылья. Большие группы самцов цикад издают очень громкие звуки - до 100 децибел, что можно сравнить со звуком работающей бензопилы.

Как ожидается, уже в середине июля этот выводок отомрет полностью. А через 17 лет в населенных пунктах появятся дети цикад 2020 года.