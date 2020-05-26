"Волонтеры Победы" готовы помочь в организации "Бессмертного полка" в июле

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова заявила ТАСС во вторник, что добровольцы находятся в полной готовности к оказанию помощи в организации марша "Бессмертный полк" в июле этого года.

"Нам осталось провести только очное обучение и обучение в месте проведения шествия. Поэтому можно сказать, что добровольцы в полной боевой готовности к оказанию помощи в проведении "Бессмертного полка" в июле", - сказала Амельченкова.

Она напомнила, что ежегодно около 50 тыс. волонтеров помогают в организации "Бессмертного полка" в городах и селах России, а также за рубежом.

"Мы до последнего надеялись, что эпидемиологическая ситуация позволит провести шествие в традиционном формате в мае, поэтому подготовку волонтеров не прекращали. Пока оно проходило в онлайн-формате на специальной образовательной платформе: добровольцы смогли узнать и вспомнить события Великой Отечественной войны, узнать об особенностях организации крупных уличных мероприятий, о правилах безопасности, истории "Бессмертного полка", - отметила Амельченкова.

Президент Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник объявил, что парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня. Марш "Бессмертного полка", по словам президента, планируется провести в этом году в День ВМФ, 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок.

О марше

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.

В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. Кроме того, присоединившимся к акции предлагается опубликовать фотографии и краткие биографии своих родственников на официальном сайте проекта "Народная летопись". Акция ведет свою историю от 2007 года, когда в Томске схожее мероприятие под названием "Парад победителей" провел местный житель Геннадий Иванов. В 2013 году акцию в Москве впервые провело российское патриотическое общественное движение "Бессмертный полк - Москва".

В 2020 году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", в онлайн-кинотеатре Okko.