Режим самоизоляции вновь ввели в Ядринском районе Чувашии из-за коронавируса

ТАСС, 26 мая. Режим самоизоляции вновь ввели в Ядринском районе Чувашии на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщила на брифинге вице-премьер республики Алла Салаева.

12 мая врио главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в указ "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики", согласно которым жителям разрешается заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также гулять во дворе при соблюдении социальной дистанции. При этом все жители Чувашии до особого распоряжения обязаны использовать маски и респираторы при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских.

"Сегодня Ядринский район занимает лидирующую позицию по заболеваемости коронавирусом. Мы возвращаем ограничения свободного перемещения, [вводится] максимальный режим самоизоляции, который коснется жителей всего района", - сказала Салаева.

Она уточнила, что жители района смогут выходить из дома только для похода в магазин, аптеку и т. д. При этом, ограничительные мероприятия, по ее словам, будут действовать в течение минимум двух недель. "На подъездах к городу Ядрин будут установлены контрольно-пропускные пункты МВД. Все лица, которые будут приезжать из других регионов в район, будут останавливаться, всем им будут выдаваться письменные уведомления, которые обязывают их 14 дней соблюдать режим самоизоляции", - отметила она.

Кроме того, в районе вводится запрет на уличную торговлю, работу рынков и ярмарок, на 50% сокращается количество объектов торговли, "которые торгуют даже предметами первой необходимости". Вводится запрет на деятельность предприятий сферы услуг.

О ситуации в Ядринском районе

Во вторник глава Ядринского района Андрей Сафронов, а также глава администрации города Ядрина Павел Бажайкин написали заявления об увольнении по собственному желанию, причиной стала ситуация с заболеваемостью коронавирусом в районе. Накануне Николаев на еженедельном совещании призвал принять все меры по защите здоровья и благополучия населения в Ядрине и Ядринском районе, где, по его словам, эпидемиологическая ситуация муниципальными властями не контролировалась, работа не проводилась, что привело к росту инфицированных. По поручению Николаева во вторник в Ядринский район выехала рабочая группа, чтобы разобраться с ситуацией на месте и дать рекомендации по организации работы.

По словам Салаевой, коронавирус на данный момент подтвердился у 170 жителей района.