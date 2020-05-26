Управление Роспотребнадзора по Татарстану допускает продление масочного режима до осени

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Режим обязательного ношения масок, введенный в Татарстане из-за пандемии коронавирусной инфекции, может продлиться в республике до осени 2020 года. Такое мнение журналистам во вторник высказала руководитель управления Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина.

"Я бы сейчас такие прогнозы не ставила, что через месяц мы все с вами снимем маски и перчатки, нет. Наверное, все-таки до осени мы с вами будем вынуждены жить в таком режиме, масочно-перчаточном. Может быть, не в перчаточном, но в масочном, наверное, точно. При скоплении людей мы должны будем использовать средства индивидуальной барьерной защиты", - сказала она.

В Татарстане, по данным республиканского оперштаба на 26 мая, выявлено 2912 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 2092 человека выздоровели, 10 пациентов умерли. За последние сутки коронавирус подтвержден у 63 человек.