Решение о ношении масок и перчаток на ЕГЭ для школьников примут власти регионов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти регионов в России самостоятельно примут решение о целесообразности нахождения школьников на ЕГЭ в масках и перчатках, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу на территории конкретного региона. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"27 мая пройдет всероссийское видеосовещание с региональными министрами образования, и каждый регион сам будет определять - надевать ли ребенку на ЕГЭ маску и перчатки. Четыре часа провести в маске и перчатках в июле - очень сложно. Тем более что, по прогнозам, будет жаркое лето. Поэтому регион сам будет решать все по ситуации", - цитирует издание слова Музаева.

При этом глава Рособрнадзора добавил, что организаторы экзамена будут в средствах защиты. В регионах обеспечат масками и перчатками учителей на 6 тыс. пунктах сдачи ЕГЭ.

Также Музаев отметил, что в 2020 году средний балл для поступления в вузы снизится из-за увеличения количества бюджетных мест. Ранее в Минобрнауки сообщили, что в этом году будет выделено дополнительно 30 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях.

"Традиционно за все те годы, что мы проводим ЕГЭ, ниже 400 000 бюджетных мест не было никогда. Участников ЕГЭ в этом году у нас 783 тысячи. С учетом добавленных бюджетных мест конкурс в этом году будет около полутора человек на место", - рассказал газете глава Рособрнадзора.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ, а 3 июля состоятся экзамены по географии, литературе, информатике. Позднее в Минпросвещения сообщили, что пробные экзамены в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, чтобы проверить готовность системы к выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Госэкзамен для "второй волны" абитуриентов назначен на 3, 5, 7 и 8 августа.