Резерв мест для пациентов с коронавирусом в Дагестане составил почти 3 тыс. коек

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Дагестане снижается, в республике образовался коечный резерв из порядка 3 тыс. коек. Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев после посещения мобильного госпиталя в селе Ботлих.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные медики Западного военного округа возвели полевой многопрофильный госпиталь в поселке Ботлих в Дагестане. Как отмечалось, к концу дня 26 мая будет смонтировано медицинское оборудование, и госпиталь сможет принимать пациентов.

"У нас сокращается сейчас число госпитализированных, выписывается больше людей. Образовался резерв - около 3 тысяч коек, что очень важно. Похоже, мы все поняли, надо защищать себя и своих близких, и как только, дорогие дагестанцы, мы стали это делать, болезнь стала отступать", - приводятся слова Васильева в сообщении на сайте главы региона.

Как отмечается, по итогам осмотра отделения госпиталя и пообщавшись со специалистами, глава Дагестана дал высокую оценку созданным в госпитале условиям. Уточняется, что в госпитале есть все необходимое, в том числе аппараты ИВЛ, дефибриллятор. Кроме того, есть возможность провести все необходимые исследования, включая анализ на коронавирус при поступлении, тесты имеются в достаточном количестве.

Руководитель региона отметил, что было развернуто не только 100 коек, включая две реанимационных, но и дополнительно еще 350 мест, которые предусмотрены для пациентов с легкой формой заболевания, и для тех, кто прошел интенсивное лечение и по показаниям лечащего врача должен еще находиться под контролем. Как отмечается, такой же госпиталь был развернут и в Буйнакске. Васильев отметил, что благодаря прибывшей из Ставропольского края в Дагестан лаборатории количество тестов в регионе удалось увеличить на 500 в день.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 26 мая зарегистрировано 4 294 подтвержденных случая заражения (плюс 89 человек за сутки), 3 809 человек выздоровели (плюс 456 за сутки). Всего в регионе умерли 118 человек с коронавирусом. Обследованы более 50 тыс. человек, более 4 тыс. находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.