РПЦ направит пожертвованные прихожанами средства на жалование и пособия клирикам Москвы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Средства, пожертвованные состоятельными прихожанами после обращения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в помощь испытывающим нужду из-за пандемии клирикам Русской православной церкви (РПЦ), будут направлены на выплату священнослужителям Москвы жалования за два месяца. Об этом сообщает во вторник сайт РПЦ.

"По благословению святейшего патриарха Кирилла пожертвованные средства будут в ближайшее время направлены Московской патриархией на московские приходы и подворья для помощи в выплате жалования духовенства за два месяца. Также средства будут направлены в ставропигиальные обители, в клире которых состоят немонашествующие священнослужители", - говорится в сообщении сайта. Часть пожертвованных средств будет направлена священнослужителям, имеющим несовершеннолетних детей.

Ранее патриарх Кирилл призвал состоятельных прихожан поддержать нуждающихся священников в период пандемии. 4 мая председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что духовенство, испытывающее нужду из-за пандемии коронавируса, уже получает помощь. Прихожане, пожертвовавшие средства в помощь священникам, согласно сообщению сайта патриархии, пожелали сохранить анонимность.