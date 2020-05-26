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Зеленский передал в подарок Лукашенко вышиванку

Подарок вручил посол Украины в республике Игорь Кизим

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил белорусско-украинское сотрудничество с послом Украины в республике Игорем Кизимом, который передал от президента Владимира Зеленского вышиванку для белорусского лидера. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Во время беседы обсуждались вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год", - сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что украинский дипломат передал белорусской стороне вышиванку - подарок от президента Украины Владимира Зеленского белорусскому коллеге Александру Лукашенко в связи с празднованием на Украине дня вышиванки.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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