Вывозной рейс доставил в Петербург из Бишкека граждан России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс, организованный для доставки в Россию граждан, не сумевших самостоятельно вылететь из Киргизии из-за отмены рейсов в связи с пандемией коронавируса, прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на данном рейсе в Петербург прилетели 70 человек. У всех прибывших возьмут анализы на наличие коронавируса, а затем вручат им постановление об обязательной двухнедельной самоизоляции на дому. Тем, кто не может изолироваться дома, власти города предоставят места в обсерваторе.

Остальных пассажиров борт отвезет в Москву. Общее число пассажиров на рейсе в Смольном не уточнили.

Ранее посольство России в Киргизии разместило на своем сайте список россиян, которые смогут вернуться в Россию на этом рейсе. В список вошли более 200 человек.