Козлов: стратегия развития Арктики даст мультипликативный эффект для экономики регионов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Реализация совместных проектов в рамках Стратегии развития Арктики до 2035 года даст мультипликативный эффект для экономики каждого арктического региона, считает глава Минвостокразвития Александр Козлов.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин сообщил о планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года, которая объединит мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов. Минвостокразвития 7 мая внесло на рассмотрение правительства РФ проект Стратегии, представить ее на подпись президенту РФ планируется в июле.

"В рамках основ госполитики по Арктике, которые утвердил президент в марте текущего года, готовится не менее важный документ, особенно с точки зрения региональных разделов - это стратегия развития регионов. Если мы вместе с вами организуем эту совместную работу и будем рассматривать влияние этих проектов на экономику не только отдельно каждого региона, но и вместе, то мне кажется эффект мультипликативный будет выше", - сказал Козлов по итогам совещания, которое прошло у полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, добавив, что в первую очередь речь идет о крупнейших межрегиональных инфраструктурных проектах.

Один из таких проектов - "Белкомур", он представляет собой комплексный пример промышленного и инфраструктурного развития севера европейской части России и Урала, основой которого является строительство железнодорожной магистрали Архангельск - Сыктывкар - Соликамск протяженностью 1161 км с возможностью кратчайшего выхода на опорные порты Северного морского пути (Мурманск, Архангельск, Беломорск, в перспективе Сабетта, Индига и др.)

"Проект, который не могли запустить со времен СССР, проект "Белкомур". То есть порт Индига - 350 млрд инвестиций, мы прекрасно понимаем, что этот порт может работать, если будет строительство железнодорожной ветки от Корпогор. Это можно делать только с помощью двух регионов", - подчеркнул Козлов.

В качестве еще одного примера он привел проект "Печора-СПГ" (по добыче и монетизации запасов газа в Ненецком автономном округе). По словам Козлова, инвестор был готов реализовать проект по экспортным поставкам газа. "Но здесь нужна совместная работа двух регионов, потому что проект условно может быть запущен в НАО, а реализация итоговая и переработка влияют, допустим, на Архангельск", - отметил Козлов.

О планах России по развитию Арктики

Минвостокразвития начало разрабатывать новую государственную программу социально-экономического развития Арктики, ее планируется подготовить до конца июня. Госпрограмма будет построена на основе стратегии развития Арктики до 2035 года, которая уже внесена в кабмин. Стратегия определяет основные направления и задачи развития макрорегиона, тогда как госпрограмма предусматривает конкретные шаги и этапы ее реализации.

Новый документ будет включать в том числе механизмы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Арктике - в действующей госпрограмме они не указаны. В частности, планируется субсидировать страховые взносы и ставки по инвестиционным кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании инфраструктуры, проводить другие мероприятия. Кроме того, одна из подпрограмм будет посвящена развитию населенных пунктов, которые нужны для обеспечения национальной безопасности или служат базой для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических или инфраструктурных проектов в Арктике.