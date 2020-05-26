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Пандемия коронавируса нового типа

В Карелии возобновят плановую медпомощь с 1 июня

Поликлиники также возобновляют прием узких специалистов и диспансерное наблюдение больных

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 мая. /ТАСС/. Плановые госпитализации в Карелии возобновятся с 1 июня, сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики. Из-за пандемии коронавируса с конца марта в регионе медпомощь оказывается только по ограниченному кругу направлений при экстренной необходимости.

"С 1 июня начнется возобновление плановой медицинской помощи по другим направлениям", - говорится в сообщении.

С начала лета помимо лечения онкобольных, больных ревматологического профиля, а также тех, кому необходим гемодиализ, добавится стационарное лечение в отделениях нейрохирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии и урологии. Возобновится оказание ЭКО, а также медицинской реабилитации детей базе Городской детской больницы.

Для направления на лечение в больницы в Петрозаводске, в том числе в Республиканскую больницу им. Баранова, из районов пациенту необходимо сдать анализ на коронавирус и провести 14 дней в обсервации.

Также поликлиники возобновляют прием узких специалистов и диспансерное наблюдение больных. "Продление листков нетрудоспособности и выписка рецептов будут осуществляться дистанционно", - добавили в пресс-службе.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Карелии, за время пандемии в республики выявили 353 случая новой инфекции, прирост за сутки составил 22 человека. Два человека скончались, 130 выздоровели.

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РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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