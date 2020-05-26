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Пандемия коронавируса нового типа
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Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ США будет готова к отправке в Россию конце мая

Первые 50 аппаратов были доставлены 21 мая

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Вторая партия из 150 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет готова к отправке в Россию позднее в этом месяце. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос, отправлено ли медицинское оборудование в Москву 26 мая, как планировалось ранее.

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Он напомнил, что Соединенные Штаты на безвозмездной основе передают России 200 аппаратов ИВЛ. "Первые 50 аппаратов ИВЛ были доставлены 21 мая. Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ будут изготовлены [американским] производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позднее в этом месяце", - отметил дипломат, не указав точной даты.

По его словам, аппараты изготавливает компания Vyaire Medical (штат Калифорния). Они будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Н.И. Пирогова в Москве.

Общая стоимость 200 американских аппаратов ИВЛ вместе с их доставкой в Россию составляет около $5,6 млн.

21 мая американский военный самолет С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

Ранее корреспонденту ТАСС в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты используют военные самолеты для доставки медицинского оборудования в Россию "в связи с крайне ограниченным числом коммерческих рейсов".

Об отправке помощи

Как заявил 17 мая Помпео, власти Соединенных Штатов рады, что могут помочь России в борьбе с коронавирусом. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи в противодействии распространению инфекции. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России.

Согласно итоговым договоренностям России и США, поставку в апреле российского груза в Соединенные Штаты в рамках борьбы с коронавирусом полностью оплатил Российский фонд прямых инвестиций. США в свою очередь оплатили поставку ответного американского груза в РФ.

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СШАРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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