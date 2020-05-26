Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ США будет готова к отправке в Россию конце мая

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Вторая партия из 150 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет готова к отправке в Россию позднее в этом месяце. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос, отправлено ли медицинское оборудование в Москву 26 мая, как планировалось ранее.

Он напомнил, что Соединенные Штаты на безвозмездной основе передают России 200 аппаратов ИВЛ. "Первые 50 аппаратов ИВЛ были доставлены 21 мая. Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ будут изготовлены [американским] производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позднее в этом месяце", - отметил дипломат, не указав точной даты.

По его словам, аппараты изготавливает компания Vyaire Medical (штат Калифорния). Они будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Н.И. Пирогова в Москве.

Общая стоимость 200 американских аппаратов ИВЛ вместе с их доставкой в Россию составляет около $5,6 млн.

21 мая американский военный самолет С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

Ранее корреспонденту ТАСС в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты используют военные самолеты для доставки медицинского оборудования в Россию "в связи с крайне ограниченным числом коммерческих рейсов".

Об отправке помощи

Как заявил 17 мая Помпео, власти Соединенных Штатов рады, что могут помочь России в борьбе с коронавирусом. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи в противодействии распространению инфекции. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России.

Согласно итоговым договоренностям России и США, поставку в апреле российского груза в Соединенные Штаты в рамках борьбы с коронавирусом полностью оплатил Российский фонд прямых инвестиций. США в свою очередь оплатили поставку ответного американского груза в РФ.