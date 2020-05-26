Кадыров призвал задействованных в борьбе с коронавирусом работников отказаться от отпусков

ГРОЗНЫЙ, 26 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и других задействованных в борьбе с коронавирусом людей временно отказаться от отпусков и отгулов.

"Я призываю всех, кто задействован на этом пути, начиная с себя и заканчивая медсестрами и врачами, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это уже не работа, это уже мобилизация общества", - сказал Кадыров в ходе заседания оперативного штаба, которое транслировалось в эфире ЧГТРК "Грозный".

Ранее СМИ сообщали о якобы госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус, однако официально эта информация не подтверждалась. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сообщения о болезни главы региона сплетнями. Во вторник глава региона лично провел первое совещание после праздника Ураза-байрам.